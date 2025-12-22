元フジテレビアナウンサーでスポーツジャーナリストの田中大貴氏（45）が取締役を務める「ニューズドテック社」が22日、上場し、東京証券取引所でセレモニーが行われた。

元局アナが未上場期から経営に携わった会社が上場するのは異例で、フジ出身では初。

田中氏は18年にフジを退社してフリーに転身。フジでの15年間の経験を生かし、アナウンサー業だけでなく、スポーツマーケティング事業やスポーツコンサル事業など多角的に活動してきた。

その中で、再生モバイル・PCの販売およびレンタル事業などを行う同社の粟津浜一代表取締役と出会い、「テレビ局員時代、スポーツキャスター時代に培ってきたスキルが会社経営において、新たな営業力、宣伝力、人材獲得などに生きると気付かせていただききました」と20年から同社の取締役に就任。営業力の強化、メディア戦略、スポーツアライアンス事業の分野で事業に参画してきた。

粟津代表取締役と上場セレモニーに出席した田中アナは「独立して7年、局のアナウンサー、スポーツアナウンサーが成し遂げていない場所に挑戦し、後世に新たな道を切り開くことができればという思いでまい進して参りました。フジテレビ卒業後、一つ答え、結果が出たことになります。ただ、次なる市場、次なる頂を目指し、社会のみなさまに貢献できるようチャレンジあるのみです。本日は支えていただいたみなさまにとにかく感謝したいです」と喜びを語った。