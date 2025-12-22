中小企業が損害保険で備えたいリスク、2位は「サイバーリスク」--5年間で上昇傾向に
日本損害保険協会は12月11日、「中小企業におけるリスク意識・対策実態調査2025」の結果を発表した。同調査は8月29日〜9月1日、中小企業の経営者ら1,050名を対象に、インターネットで実施した。
事業活動を行う中で被害を受けたことがあるか
事業活動を行う中で、何らかのリスクを認識した中小企業の割合は81.1%だった。また、4社に1社(25.0%)が、何らかのリスクによる被害を受けており、実際に被害にあった企業の約半数(54.5%)が「リスクに対する備えが不足していた」と回答した。
実際に被害を受けた企業の声
具体的なリスク対策としては「損害保険への加入」(55.5%)が最も多かった。
具体的なリスク対策
損害保険で備えたいリスクで最も多かった回答は、「自然災害」(39.5%)だった。2位は「サイバーリスク」(25.5%)で、5年間で上昇傾向にある。
損害保険で備えたいリスク
一方で、約4割の企業が保険内容を5年以上見直しておらず、補償が最適化されていない実態も浮き彫りになった。
