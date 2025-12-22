ドバイのジュメイラは12月5日、最上位ブランド「ジュメイラ・プリヴェ」に、スーパーヨット「ザ・マルテーゼ・ファルコン(The Maltese Falcon／マルタの鷹)」を加えると発表した。

ジュメイラのスーパーヨット「ザ・マルテーゼ・ファルコン」

「ザ・マルテーゼ・ファルコン」が加わることにより、ジュメイラはハイエンド・クルージングの世界へ本格参入する。

全長88メートルの「ザ・マルテーゼ・ファルコン」は、わずか6分で帆を展開できる革新的な帆走システムを備え、18以上の賞を獲得した名艇。

最大12名のゲストを収容するスイートには、フルビーム仕様のマスタースイートやVIPデッキ、4つのダブルキャビンを完備する。屋外シネマや、マッサージルームとフィットネススタジオを備えたウェルネスエリア、多彩なマリンスポーツ機器も備わり、豪華なレジャー体験ができる。船上では独自の美食やブランドの代名詞であるきめ細やかなサービスを提供する。

ジュメイラ「ザ・マルテーゼ・ファルコン」フルビーム仕様マスタースイート ベッドルーム

ジュメイラ「ザ・マルテーゼ・ファルコン」ダブルキャビン ベッドルーム

12月に初航海を迎え、冬はアンティグアやバハマなどのカリブ海、夏はフレンチ・リビエラやギリシャといった地中海を巡る季節ごとの航路で運航する。