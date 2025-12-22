GENDA GiGO Entertainmentは、HoYoverseが展開するゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボ企画「ゼンレスゾーンゼロ×GiGOキャンペーン第2弾」を12月31日から2026年2月1日まで開催する。開催店舗は全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」。

期間中、GiGOグループの店舗限定景品が登場するほか、マストバイキャンペーンも実施される。

「ゼンレスゾーンゼロ×GiGOキャンペーン第2弾」概要

GiGOグループの店舗限定景品

12月31日より順次登場予定

ゼンレスゾーンゼロ ビッグアクリルスタンドvol.2(全10種)

ゼンレスゾーンゼロ ホログラム缶バッジ vol.2(全10種)

ゼンレスゾーンゼロ ボンプ デスクトップフィギュア(全3種)

ゼンレスゾーンゼロ ボンプ ぬいぐるみ(全3種)

2026年1月17日より順次登場予定

ゼンレスゾーンゼロ ビッグクッション Vol.2(全10種)

ゼンレスゾーンゼロ アクリルボード Vol.2(全10種)

ゼンレスゾーンゼロ ねそべりボンプ ビッグぬいぐるみ(全3種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルノベルティをランダムで1つ+ゲーム内アイテムとの交換コード付きカードが1枚もらえる。

※詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

【第1弾：12月31日～2026年1月16日：ゼンレスゾーンゼロ オリジナルステッカー(全10種)】【第2弾：2026年1月17日～2月1日：ゼンレスゾーンゼロ オリジナルチケットファイル(全12種)】【ゼンレスゾーンゼロ 交換コード付きカード】【ゼンレスゾーンゼロ ゲーム内アイテム】

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはすべてイメージです。

