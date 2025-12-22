ジックは2026年2月、自転車用グッズブランドのvelolineから、ショルダーバッグとしても使える「ヘッドチューブマウントバッグ」を発売する。

ヘッドチューブマウントバッグ(20インチ折りたたみ自転車装着)

同商品は、専用マウントで自転車に固定する仕組みで、約14Lの大容量を確保しながらワンタッチでの簡単な着脱を実現した。

マウント部分

ヘルメットが収納できるサイズでありながら、取り外せばそのままショルダーバッグとして持ち歩けるため、駐輪時の利便性が大幅に向上している。

ショルダーバッグとして使用イメージ

リフレクターを備えたシンプルなデザインは通勤や輪行にも適しており、内ポケットやサイドポケットにより収納力も高い。

サイズは幅400mm、高さ310mm、マチ160mm。多様な車種に対応する汎用マウントが付属する。

カラーはブラックとカーキの2色。価格は1万6,500円。

ヘッドチューブマウントバッグ_ブラック