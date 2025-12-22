ワンタッチで着脱できる自転車用バッグ発売--取り外せば大容量ショルダーバッグに！
ジックは2026年2月、自転車用グッズブランドのvelolineから、ショルダーバッグとしても使える「ヘッドチューブマウントバッグ」を発売する。
ヘッドチューブマウントバッグ(20インチ折りたたみ自転車装着)
同商品は、専用マウントで自転車に固定する仕組みで、約14Lの大容量を確保しながらワンタッチでの簡単な着脱を実現した。
マウント部分
ヘルメットが収納できるサイズでありながら、取り外せばそのままショルダーバッグとして持ち歩けるため、駐輪時の利便性が大幅に向上している。
ショルダーバッグとして使用イメージ
リフレクターを備えたシンプルなデザインは通勤や輪行にも適しており、内ポケットやサイドポケットにより収納力も高い。
サイズは幅400mm、高さ310mm、マチ160mm。多様な車種に対応する汎用マウントが付属する。
カラーはブラックとカーキの2色。価格は1万6,500円。
ヘッドチューブマウントバッグ_ブラック
