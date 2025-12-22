“マナカナ”三倉茉奈、5歳娘＆佳奈の子ども達の集合ショット公開「勢揃い可愛い」「素敵な誕生日会」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の三倉茉奈が12月21日、自身のInstagramを更新。娘の5歳の誕生会の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳双子女優「勢揃い可愛い」5歳娘を祝ういとこ達集結ショット
茉奈は「先日、娘が5歳になりました」と、長女が5歳の誕生日を迎えたことを報告し、誕生会の様子を複数投稿している。また「家で佳奈家族を招いて誕生日会も」と佳奈の一家もともに誕生日を祝ったと明かし、佳奈の子どもたちと長女の3ショットも公開。「いとこ同士仲良くしてくれて嬉しい」とつづっている。
一方「5歳になった娘は、なんだか最近また反抗期的な難しいお年頃になっておりまして…日々、試行錯誤しております」と楽しいながらも子育ての難しさについても記している。
この投稿にファンからは「幸せが溢れてる」「あっという間」「勢揃い可愛い」「いとこショット愛おしいですね」「反抗期、共感」「素敵な誕生日会ですね」「応援してます」などといった反響が寄せられている。
茉奈は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。佳奈は2012年12月に一般男性と結婚。2014年10月に第1子となる長女、2016年に第2子となる長男を出産した。（modelpress編集部）
