俳優イ・チェミン、2PM・ジュノとの共演に感激！「夢のような撮影…」　Netflix『CASHERO』制作発表会

Netflixシリーズ『CASHERO〜ヒーローは現金を持つ〜』（以下、『CASHERO』）に出演する俳優イ・チェミンが、先輩俳優で2PMのジュノと共演した感想について「夢のようだった」と語った。

12月22日午前、ソウルのThe Westin Seoul Parnasにて、『CASHERO』の制作発表会が行われた。この場には、ジュノ、キム・ヘジュン、キム・ビョンチョル、キム・ヒャンギ、イ・チェミン、カン・ハンナ、イ・チャンミン監督らが出席した。

『CASHERO』は、結婚資金や住宅価格に苦しむサラリーマンのカン・サンウン（演者ジュノ）が、手にした現金の額だけ力が強くなる能力を得たことで、生活費と超能力の間で揺れ動く姿を描く、生活密着型の“自腹パワー”ヒーロー作品で、同名のウェブトゥーンを原作としている。

ドラマ『ポジション 〜広告代理店の女王〜』『ウラチャチャ My Love』などを手がけてきたイ・チャンミン監督が演出を務める本作は、現金の額に応じて力が強くなるサンウンをはじめ、酒に酔うとどんな壁でも通り抜けられる弁護人（演者キム・ビョンチョル）、食べるほど強力な念力を発動するパン・ウンミ（演者キム・ヒャンギ）など、従来のヒーロージャンルでは見られなかった斬新なキャラクター設定が特徴だ。

（写真提供＝OSEN）左からイ・チェミン、キム・ヘジュン、ジュノ、キム・ヒャンギ、キム・ビョンチョル、カン・ハンナ、イ・チャンミン監督

さらに、サンウンの財布を守るために奮闘する恋人ミンスク（演者キム・ヘジュン）、サンウンの超能力を虎視眈々と狙う集団「犯罪者会」の末っ子息子ジョナサン（演者イ・チェミン）、有力な後継者ジョアンナ（演者カン・ハンナ）も登場し、物語に新たな面白さを加える。

特にジュノは、平凡な公務員からヒーローの能力を得る主人公カン・サンウン役を熱演した。ジュノは最近、ドラマ『テプン商事』で主人公カン・テプンを演じ、最高視聴率10％を突破するヒットを記録。『赤い袖先』（2021）、『キング・ザ・ランド』（2023）に続き、3作連続で成功を収め、“ヒットメーカー”としての地位を確立している。

公開を控える『CASHERO』に加え、来年クランクイン予定の映画『ベテラン3』（原題）での悪役挑戦も控えており、精力的な活躍が期待されている。

（写真提供＝OSEN）ジュノ

一方、ドラマ『暴君のシェフ』で注目を集めたイ・チェミンは、本作でヴィラン役に挑戦。ジュノとの共演について「とても光栄で、本当に多くを学んだ。どうして演技しながらあんなに格好よくいられるのかと思った。先輩はダンスも得意だが、アクションの時の体の使い方が本当にうまい」と語った。

さらに「アクションシーンも多かったが、それをすべて一人でこなす姿を見て『自分もああなれるだろうか』と思った。たくさん勇気をもらい、導いてもらった。だから夢のような撮影だった」と感謝の思いを明かした。

MCのパク・キョンリムが「コメントを準備してきたの？」と尋ねると、ジュノは「準備してきた“匂い”がする」と返し、会場の笑いを誘った。

（写真提供＝OSEN）イ・チェミン

続けてジュノは「今注目のライジングスター、イ・チェミンさんのコメントに感謝している。初めて共演したシーンを覚えているが、集中して何度もやり取りを振り返り、準備したものをどう表現するか努力しているのがよく伝わってきた。撮影前の準備を見てとても嬉しかったし、演技でもやり取りが柔軟だった。一緒に演じるのが楽しかった」と語った。

さらに「『もっと頻繁に会えたらよかった』とも思った。現場によっては適度な距離感が必要な場合もあるが、それでも撮影が終わる頃にはとても親しくなり、別れが名残惜しかった」と微笑んだ。

なお、『CASHERO』は全8話構成で、12月26日にNetflixを通じて世界190以上の国と地域で配信される予定だ。

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶〜愛する人へ〜』『キム課長とソ理事〜Bravo! Your life〜』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス〜偽りの楽園〜』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル 〜恋は特訓コースで〜』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。