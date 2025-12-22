【松屋フーズ・福袋】計17,220円分を62%OFF「2026年懸賞付き新春福袋」、おまけ付セール展開【期間限定】

松屋フーズは、12月29日(月)午後5時から、松屋公式オンラインショップで「2026年懸賞付き新春福袋」をおまけ付きで販売する。

福袋は、プレミアム仕様の牛めしの具をはじめ、オリジナルカレーや今年の新商品「うまトマハンバーグ」、十勝風豚丼の具、バターチキンカレー、博多もつ鍋など14種27食をセット。単品の合計価格17,220円を、62%OFFの税込6,390円で販売している。

総勢100名に「Nintendo Switch 2」や「iPad Air(11インチ)」などが当たる懸賞付きで、販売開始から約2カ月で累計1万セットを販売したという。

今回、2026年1月5日(月)午前8時59分までの期間限定で、選べるおまけ付きで販売すると発表。おまけとして、オリジナルエコバッグと新商品の冷凍食品を用意した。

なお、松屋公式オンラインショップのほか松屋フーズのオンラインショップでは、いずれかの賞が必ず当たる「ドリームガチャ福袋」(税込5,999円)や、牛めしの具を中心にセットした「オールビーフバラエティ福袋」(税込7,180円)なども販売している。

〈セール概要〉

「2026年懸賞付き新春福袋」におまけを付けて、期間限定･数量限定で販売するもの。販売は、松屋公式オンラインショップで行う。14種27食の商品はいずれも冷凍で配送する。1食当たり237円。

ちなみに福袋の販売自体は、2026年2月28日(土)午後11時59分までを予定。ただし、在庫がなくなり次第、販売を終了する。懸賞の発表は、2026年3月上旬の予定。なお、商品内容は予告なく変更する場合があるとしている。

【セール期間】2025年12月29日(月)午後5時〜2026年1月5日(月)午前8時59分

【販売価格】税込6,390円(単品合計価格17,220円、62%OFF) ※送料無料

【販売場所】松屋公式オンラインショップ

【セット内容】14種27食

･120g牛めしの具×8食

･オリジナルカレー×4食

･豚めしの具×1食

･親子丼の具×1食

･カルビバーガー×1食

･松軒中華食堂「餃子」またはチャプチェ×2食

･ロースとんかつ90g×1食

･松のやカレー×1食

･博多もつ鍋×2人前

･シュクメルリ×1食

･牛肉入りコロッケ×1袋(2食分)

･うまトマハンバーグ×1食

･バターチキンカレー×1食

･十勝風豚丼の具×1食

松屋フーズ、福袋をおまけ付きで販売

◆期間限定･数量限定の「選べるおまけ」

1:(非売品)松屋オリジナルエコバッグ

2:(新商品)四川風麻婆豆腐1食

「四川風麻婆豆腐」商品イメージ

■ 松屋公式オンラインショップ「2026年懸賞付き新春福袋」

■ 松屋公式オンラインショップ「福袋」特設ページ