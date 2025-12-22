ATEEZ¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¡¢¸Î¶¿¡¦¿¸½£¤Î¹ÊóÂç»È¤Ë½¢Ç¤¡ªÊ¸²½¤äÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®
ATEEZ¤Î¥½¥ó¥Õ¥¡¤¬¡¢´Ú¹ñ¡¦¿¸½£¡Ê¥Á¥ó¥¸¥å¡Ë»Ô¤Î¹ÊóÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛATEEZ¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¡¢¥×¡¼¥ë¤Çµ±¤¯"Ä¦¹ïÊ¢¶Ú"
¿¸½£»Ô¤Î¹ÊóÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¥½¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡¢12·î19Æü¤Ë¿¸½£¥·¥ë¥¯ÇîÊª´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ñ¾ü¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°Ñ¾ü¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¥½¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¸½£¤Ç²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÏ°èÅª¤Ê±ï¤«¤é¹ÊóÂç»È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿¸½£»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉý¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹ÊóÂç»È¤Î°Ñ¾üÇ×¼øÍ¿¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥ï¥ó¥Ç¡¼¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£º£²ó¤Î¹Ô»ö¤Ï¡¢¿¸½£»Ô¤¬»ý¤ÄÊ¸²½Åª¡¦´Ñ¸÷ÅªÌ¥ÎÏ¤ò¼«Á³¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿¸½£¤È¥½¥ó¥Õ¥¡¤¬¶¦¤ËÊâ¤àÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¹ÊóÂç»È½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥½¥ó¥Õ¥¡¤«¤é¿¸½£»Ô¤ØÁ÷¤é¤ì¤¿±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¤¬ÍèÇ¯1·îËö¤Þ¤Ç¿¸½£¥·¥ë¥¯ÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢¿¸½£¥·¥ë¥¯¤È¥½¥ó¥Õ¥¡¤Î±ï¤ò·ë¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¸Î¶¿¤Î¿¸½£¤Ç¡¢¹ÊóÂç»È¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤êÂç¤¤Ê¸÷±É¤Ë»×¤¦¡£¸Î¶¿¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ÊóÂç»È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¹ÊóÂç»È¤È¤·¤Æ¡¢¿¸½£¤¬»ý¤ÄÊ¸²½¤ä¼«Á³¡¢Îò»Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î²¹¤â¤ê¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¿¸½£¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿ATINY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥ó¥Õ¥¡¤¬½êÂ°¤¹¤ëATEEZ¤Ï¡¢12·î25Æü¤Ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£