◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）

個人的には有馬記念よりも楽しみなホープフルＳ。アーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）が登場する。新馬戦はセンス良く好位から抜け出したが、２戦目の札幌２歳Ｓでは出遅れが響いて４着だった。あの一戦に関して言えば、力負けではない。前走の黄菊賞は早めに動いたノチェセラーダに詰め寄ったものの、首差届かず２着。上がり３ハロンは最速の３４秒３で、負けて強しの内容だった。

１７日の１週前追い切りが栗東・ＣＷコースで６ハロン８０秒５―１１秒５。直線まで馬の後ろで我慢して、最後は外から一気に先行した２頭を追い抜いた。菱田騎手も「今までで一番いい動きでした」とかなりの好感触だった。

２２日の朝も馬房でリラックスしていた。担当の酒井助手は「何も悪いところがないし、伸びしろしかない。この子の強みは、能力を気性が邪魔をしていないところ」と笑みを浮かべていた。半姉のアーテルアストレア同様、人間を信頼しているアーレムアレス。完成は先だが、ここでどんな競馬ができるか楽しみだ。（山下 優）