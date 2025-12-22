マクドナルド「シャカシャカポテト」“ハッピーターン味”が復活 12・29限定販売へ
日本マクドナルドは29日より、「マックフライポテト」にさまざまな味つけをして楽しめる「シャカシャカポテト」の「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を期間限定で販売する。
【画像】プラス40円！「シャカシャカポテトハッピーターン味」詳細
「マックフライポテト」は、同店の人気メニューの1つ。じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特徴となっている。
昨年、「シャカシャカポテト」史上初の企業コラボとして販売した“ハッピーターン味”が好評だったことから、今回復活する。
「シャカシャカポテト ハッピーターン味」は、亀田製菓の人気商品である「ハッピーターン」の味わいをマクドナルドの「マックフライポテト」で再現した商品。“甘じょっぱいしあわせ”な味わいを、シャカシャカポテトで楽しめる夢のコラボレーションとなる。
ポテト単品プラス40円で、「シャカシャカポテトハッピーターン味」を購入できる。
