aiko「悲しいです本当にごめんなさい」 公式グッズの不具合で謝罪 「悲しそうなポストは辛くなる」などのコメント寄せられる
シンガー・ソングライターのaiko（50）が22日までに自身のXを更新。公式グッズに不具合があったとしてファンに謝罪した。
【写真】「悲しそうなポストは辛くなる」Xで謝罪したaiko
aikoは「LLP24.9グッズのブルゾンに不具合があると言う投稿を何通か読みました」と書き出した。「頑張って作ったのにどこでこうなってしまったのか悲しいです本当にごめんなさい」と謝罪した。
続けて「このポストを見て該当する方がいたらBabyPeenatsにお問い合わせしていただけないでしょうか。ほんまにごめんなさい」と呼び掛けた。
この投稿には「aikoは優しいから絶対ポストすると思ってたよ」「aiko謝らないで みんなaikoに怒ってないし、謝ってほしいとも思ってないはず」「悲しそうなポストは辛くなる」などのコメントが相次いで寄せられている。
