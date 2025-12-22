【M-1】王者・たくろうに企業から祝福続々 トヨタ、JTB、やよい軒… 「CMの依頼くるかもねぇ」
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』決勝が、21日に放送（ABCテレビ・テレビ朝日系 後6：30）。お笑いコンビ・たくろうが、過去最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者の称号と優勝賞金1000万円を獲得した。たくろうのネタに登場した企業や団体の関係者がSNSで続々と祝福している。
【写真】「CMの依頼くるかもねぇ」優勝を祝福したLINEヤフー会長の投稿
トヨタは発表直後の午後10時34分にXで「ネタでトヨタを 出していただき ありがとうございました ETCはしっかり減速して 通過しましょう」と投稿。JTBは22日、Xで「最高のネタの中で、JTBの名前を出していただき本当にありがとうございます。感激です いつか本当にお二人の旅のお手伝いができる日を楽しみにしております 旅行のことはお任せーあれー！」と祝福した。
やよい軒はXで「Mｰ1優勝してもやよい軒におかわりしに来てくださいね。ご来店お待ちしております！」と呼び掛けた。ヤフー天気はXで『M-1』のポストを引用し「(* ´-`).。oO（ 「ジョージ」さん、ヤフーで天気予報を見てくださってありがとうございます…！」と寄せた。
「KSUよりもKSDのほうが一般的になってしまったのではないでしょうか…笑」とXで自虐を込めたのは京都産業大。コメント欄には「来年の学園祭ゲストは決まりですね」などの投稿も見られた。
LINEヤフーの川邊健太郎会長も反応。「たくろうさん！Yahoo！で天気予報を見てくれてありがとうございます！そして、優勝、おめでとうございます」と祝福した。
こうした企業の反応に「たくろう商法！」「CMの依頼くるかもねぇ」などの反響が寄せられている。
