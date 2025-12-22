中野英雄が22日、インスタグラムを更新し「61歳になりました 皆様、お祝いのメッセージ有難う御座います！」と、この日、61歳の誕生日を迎えたことを報告した。次男の仲野太賀（32）主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」が、26年1月4日に放送をスタートするのを前に「大河ドラマ『豊臣兄弟』が終わる迄は絶対に死にません！！」と誓った。

中野がインスタグラムなどSNSを駆使する一方、次男の太賀は基本的にSNSをやらない姿勢を貫いている。そうした中で、中野はこれまで、太賀に大きな仕事が決まった際などSNSで応援のメッセージなどを発信してきた。24年3月12日に、都内のNHKで太賀が「豊臣兄弟！」に主演することが発表されると「期待しています 楽しみだな 皆様も応援して下さい」とつづった。

今年3月28日には、インスタグラムを更新し、太賀と「初サシ飲み！！」したツーショットを公開。インスタグラムでは歯をむきだし、気合の入った表情をアップも、ストーリーズでは、柔らかな表情を浮かべた親子ショットを披露し、話題を呼んだ。