最低地上高220mm！ 悪路もこなす「タフなミニバン」の正体

三菱自動車（以下、三菱）のタイ法人、ミツビシ・モーターズ・タイランド・カンパニー・リミテッド（MMTh）は、2025年11月29日から12月10日まで開催された「第42回タイ国際モーターエキスポ2025」において、7人乗り小型MPV「エクスパンダークロスHEV」を出展しました。

エクスパンダークロスは、三菱がアセアン地域を中心に展開する「エクスパンダー」シリーズの派生モデルです。ベースとなるエクスパンダーは、ミニバンの居住性とSUVの力強さを融合させたクロスオーバーMPVとして2017年にデビューしました。

そのボディサイズは、全長4595mm×全幅1790mm×全高1750mm、ホイールベース2775mm。日本の道路事情でも扱いやすいサイズ感ながら、3列シート・7人乗りを実現しており、現地ではファミリー層から絶大な支持を得ています。

なかでも「エクスパンダークロス」は、専用デザインの前後バンパーやボディサイドのガーニッシュ、ルーフレールなどを装備し、SUVとしてのタフさを強調したモデルです。

特筆すべきはその悪路走破性で、最低地上高はクラストップレベルの220mm（HEVモデル）を確保しています。これは一般的な乗用車はもちろん、一部の本格SUVをも凌ぐ数値であり、冠水路や未舗装路が多い現地の道路環境でも安心して走行できる設計となっています。

今回展示されたのは、2024年初頭に世界初公開されたハイブリッドモデルのエクスパンダークロス HEVの実車です。

パワートレインには、新開発された「e：MOTION（イーモーション）」と呼ばれるフルハイブリッドシステムを搭載しています。

アトキンソンサイクル化した1.6リッターMIVECエンジンに、最高出力116馬力・最大トルク255Nmを発揮する高出力モーターを組み合わせ、専用の駆動用バッテリーを採用。これにより、従来のガソリンモデル（1.5リッターCVT）と比較して、市街地走行での燃費を約34％向上させることに成功しました。

走行制御も緻密で、発進・低速域は「EVモード」、登坂や加速時はエンジンで発電しモーターで走る「シリーズハイブリッド」、高速走行時はエンジンの動力を直結させる「パラレルハイブリッド」と、状況に応じてシステムが自動で切り替わります。

さらに、路面状況に合わせて最適な走りを選べる7つのドライブモードを搭載。EV走行を優先するモードや、バッテリー残量を温存するモードに加え、三菱のお家芸である車両運動制御技術「AYC（アクティブヨーコントロール）」を前輪に採用しており、ミニバンとは思えない意のままのハンドリングを実現しています。

インテリアも最新仕様にアップデートされており、8インチのフル液晶メーターや、スマートフォン連携機能を備えた9インチディスプレイオーディオを採用。3列目シートまでしっかり座れる広々とした室内空間はそのままに、質感を大幅に向上させました。

今回の出展に合わせて、MMThは年末商戦を加速させる「金利0％キャンペーン」などのプロモーションも実施しました。

三菱自動車（タイランド）の稲葉亮一代表取締役社長は、同イベントでの発表に際し、次のようにコメントしています。

「タイの自動車産業は、高まる環境意識に牽引され重要な転換期を迎えています。この変化はハイブリッド電気自動車（HEV）の成長を加速させ、よりクリーンで持続可能なエネルギー時代への社会の移行を反映しています。

HEV技術は特に長距離移動で卓越した柔軟性を提供し、大幅な燃費向上と排出ガス低減を実現します。環境負荷低減に貢献する技術の開発は、ビジネスチャンスであると同時に、地球の未来に対する私たちの責務でもあります」

会場ではエクスパンダーシリーズのほか、新型「トライトン」や「パジェロスポーツ」など、三菱が誇るタフなモデルたちが勢揃いし、会期を通して多くの来場者で賑わいました。