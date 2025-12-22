＜叱る育児、躾できる？＞「ゲーム禁止は厳しすぎ〜！」⇒お誘いも断られ、不穏な予感【第2話まんが】
私はユリ（33）。旦那のノリユキ（33）とゴウ（小2）を育てています。ゴウは最近、お友だちとオンラインゲームで遊ぶようになりました。メンバーはカイトくんとヒロトくん。けれども、カイトくんのお母さんから「オンラインゲームは口が悪くなると旦那に叱られたので、もうできない」と連絡があったのです。子どもたちのコミュニティのひとつであるゲームをやめたら、話題にも入れなくなると思いませんか？ わざわざ私に言ってくるのも嫌味っぽさを感じるし……。
カイトくんとゲームができなくなってからは、ゴウはヒロトくんと2人でゲームをするようになりました。カイトくんは話題についていけなくなったのでしょう、学校でも一緒に遊ばなくなったようです。
しかし、それからまた少しして、今度はヒロトくんもパパからゲームを禁止されてしまったというのです。
カイトくんとヒロトくんとゲームができなくなってから、2人と遊ばなくなってしまったゴウ。外遊びなら一緒にできると思って、休みの日に2人を誘いましたが予定があると断られてしまいました。仕方なくその日はゴウと2人で出かけようとすると、カイトくんとヒロトくんに遭遇したのです。
カイトくんがゲームを禁止されて、しばらくゴウはヒロトくんと楽しそうに遊んでいましたが、ヒロトくんもオンラインゲームができなくなってしまいました。
ゴウはみんなでやっていた方がおもしろかったようですが、今は黙々とひとりでゲームをやっています。
こうなると私も心配になってくるので「外で遊んだら？」、「お母さんに遊べるか聞いてみようか？」と声をかけたのですが……。
そういえば最近ママ友からのお誘いがグンと減っている気がします。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
