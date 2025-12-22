バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは22日、下北沢成徳高（東京）の荻野明花（おぎの・めいか）と就実高（岡山）の仙波（せんば）こころ＝いずれも3年＝が、来季2026〜27年シーズンの新加入選手として入団することを発表した。背番号は荻野が「14」で、仙波が「15」。2人を擁する両校は、来年1月5日開幕の全日本高校選手権（春高バレー）に出場する。

荻野は身長178センチのアウトサイドヒッターで、今夏は年代別日本代表として「2025女子U19（19歳以下）世界選手権」に出場した。305センチの最高到達点から放つパワフルなスパイクに加え、苦しい場面で決めきるエース気質も兼備。今秋の春高予選では準決勝で八王子実践高、決勝で文京学院大女子高を破り、堂々の第1代表で本大会へ駒を進めた。

リベロの仙波は身長160センチながら、敏しょう性を生かしたレシーブと安定した二段トスで守備を統率。年代別日本代表として出場した「2024女子U17（17歳以下）世界選手権大会」で準優勝に貢献し、ベストリベロ賞に輝いた。同代表でも主将を任されるなどキャプテンシーにも定評がある。

チームを通じて2人はコメントをそれぞれ発表。荻野は「一日でも早く勝利に貢献できるような選手になれるように努めていきます」と誓い、仙波は「チームに勢いを与えられる選手になれるよう、明るく元気に頑張ります」と抱負を語った。

なお、SAGA久光は同じく新加入選手として、鹿屋体大（鹿児島）の山下遥華（4年）が入団することを既に発表している。熊本県出身の山下は聖和女学院高（長崎）から進学した鹿屋体大で、機動力と対応力に優れたミドルブロッカーとして活躍。優勝した25年6月の西日本大学選手権（西日本インカレ）では最優秀選手賞に輝いた。同年12月に行われた全日本大学選手権（全日本インカレ）でも準優勝の原動力となり、敢闘選手に選ばれた。

高校、大学からの入団選手がなかった25〜26年シーズンから一転、中田久美監督（60）の下、フレッシュな新戦力選手を加えて常勝チームづくりを進めていく。（西口憲一）