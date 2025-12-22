¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û¶âÃ«Âó¼Â¡Öº£Æü¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×µÈËÜ¤³¤³¤Í¤ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¡¡SOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤ÈµÈËÜ¤³¤³¤Í¡Ê25¡áÉÔÆó¥µ¥Ã¥·¡Ë¤¬É×ÉØ½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¶âÃ«¤Ï¡Öº£Æü¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤è¤ê¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢µÈËÜ¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ïº£Ç¯1·î26Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¡£¡Ö±£¤¹¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·Â³¤±¤Æ¡×¡Ê¶âÃ«¡Ë¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¹ðÃÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº£·î3Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡£¸øÉ½¤·¤ÆºÇ½é¤Î¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡ËJT¥«¥Ã¥×¤ÏºÊ¤â±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ê¶âÃ«¡Ë¡¢¡Ö»ä¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¡Ê·ëº§¤·¤¿¡Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¡ÊµÈËÜ¡Ë¡£2¿Í¤È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤¿¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µï¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶âÃ«¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡¢µÈËÜ¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¡£¥ª¥Õ¤ËÆþ¤êÎý½¬¤ä¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤è¤¦¤ä¤¯¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÃ«¤Ï¡Ö¡Ê¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ë¾¡Éé¤ËÅ°¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥×¥í¤È¥×¥í¤Ç¡¢É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°¦ºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¡£µÈËÜ¤¬¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤È¡¢¶âÃ«¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£Ì£Á¹½Á¤È¤«¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÌîºÚ¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£1¿Í¤¸¤ã¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê½õ¤«¤ë¡Ë¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µó¼°¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¶âÃ«¡Ë¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î15Æü³«Ëë¤Î¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¶âÃ«¤Ï¡Ö2026Ç¯¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿É×ÉØ¤Ç¤ª¸ß¤¤·ò¹¯¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é1Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¹ñÆâ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ëµÈËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂç»ö¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£