滋賀県東近江市の登山ガイド、佐々木司さん（５０）が年明けに南極大陸最高峰・ビンソンマシフ（４８９２メートル）の登頂に挑戦する。

同峰登頂を計画していた知人女性が不慮の事故で亡くなり、急きょ代わりに挑むことになった。複雑な気持ちを抱えながらも、佐々木さんは「今回の遠征は志をつなぐ登山」と話す。

１１月末、「ビンソンマシフ登頂を目指していた人が行けなくなった。代わりに登りませんか」と共通の知り合いから連絡があった。出発は１２月２６日。突然の話で、いったんは断った。

登頂には約１０００万円の費用に加え、入念なトレーニングも必要。ただ、以前から「いつかは南極へ」との思いもあり、悩んだ。

女性は費用を支払い済みだった。登山を中止しても返金されないため、志を継いでくれる人として自分の名前が挙がったことを後から聞かされた。「女性の家族にとっても特別な提案だ」。連絡すると、女性の家族は「代わりに南極へ行ってくれる人が出てきた」と背中を押してくれた。

「責任の重さを感じつつ、行くと決めたからには全力で挑む」と佐々木さん。ビンソンマシフはマイナス３０〜４０度で、強い風も吹き荒れる。渡航手続きを進めると同時に、走り込みや低酸素トレーニングに励んできた。女性の計画通り２６日に出国し、登頂は来年１月４日頃を予定している。

佐々木さんは「かかった費用は女性の家族に返したい」と、自分の蓄えを充てるつもりだ。ただ、全額には及ばないため、スポンサーや支援者を探しており、「女性の志を南極の地でしっかり引き継ぎ、胸に刻みながら歩みます」と理解と協力を求めている。

支援に関する問い合わせは「ｏｕｔｄｏｏｒ ｓｔａｔｉｏｎまほろば」のホームページ（https://os-ｍａｈｏｒｏｂａ．ｃｏｍ／）または佐々木さん（０９０・１７１０・８１１３）。