¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÈÀ¸Ç¯·îÆüÆ±¤¸¤Ç¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê£²£µ¡Ë¤È½÷Í¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ìÁá¡¹¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢À¸Ç¯·îÆü¤¬Á´¤¯°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¹â¶¶¤â¡ÖÁ´¤¯°ì½ï¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢£²¿Í¤Ç¡Ö£²£°£°£°Ç¯£²·î£²£¸Æü¡×¤È¥Ï¥â¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¹â¶¶¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¸ø³«Ãæ¤Î¥é¥Ö¥³¥á±Ç²è¤Ç¶¦±é¡£¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤Î¤¦¤Á¤Î£²¿Í¤À¡£¡Ö»£±Æ½éÆü¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤½¤ê¤ã¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¦±é¤¹¤ëÁ°¤ËàÃ¯¤«Æ±¤¸À¸Ç¯·îÆü¤¤¤ë¤Î¤«¤Êá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸¡º÷¤·¤¿»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Ë¨²Î¤Á¤ã¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¹â¶¶¤ÈÆ±¤¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¾åÇòÀÐ¤â¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£