近畿地方は、今日22日(月)は晴れる所が多いものの、近畿北部の一部では雨や雪が降りそうです。明日23日(火)は晴れますが、天気は下り坂で次第に雨が降りそうです。24日(水)のクリスマスイブは広く雨となり、雨脚の強まる所もあるでしょう。25日(木)は次第に雨はやんできますが、26日(金)は冬型の気圧配置となり、日本海側や山沿いを中心に雪や雨の降る所がある見込みです。

今日22日は広く晴れる 日本海側では雲が多く雨や雪の所も

今日22日(月)は、寒気や湿った空気の影響で日本海側では雲が多く、兵庫県の豊岡や京都府の舞鶴などでなど近畿北部では雨や雪の降る所がありますが、大阪市など近畿中部や、近畿南部では晴れ間が広がるでしょう。

クリスマスイブは本降りの雨 年末にかけて天気や気温変化が大きい

この先一週間の近畿地方は、天気や気温が変わりやすいでしょう。

明日23日(火)は、午前中は晴れる所が多いものの、次第に雲が多くなり、夜は各地で雨となりそうです。

24日(水)クリスマスイブは広く雨が降り、雨脚の強まる所もあるでしょう。お出かけには雨具が必須です。25日(木)クリスマスも雨の降る所がありますが、だんだんとやんでくる見込みです。

26日(金)は冬型の気圧配置となるため、京都や豊岡、彦根で雪が降りそうです。一方、大阪や奈良など近畿中部と南部では日差しが届くでしょう。

28日(日)頃は、広く晴れる見込みです。このタイミングで買い物や大掃除などの用事を片付けてしまうのもいいかもしれません。



気温は、最高気温・最低気温ともに、25日(木)クリスマスにかけては平年より高く、平年より5℃以上高い所もあるでしょう。最高気温は15℃以上の所が多い見込みです。ただ、その後はこの時季らしい気温となりそうです。寒暖差が大きくなりますので、体調管理などにお気をつけください。