「育児のプロの私に任せて？」保育士の義妹が育児参加!? 母親は私だからって言ってみたけど…
2025年12月22日 12時30分
ウーマンエキサイト

義妹が良かれと思って言ってくれているのは分かってる…。でも、初めての育児で一生懸命やってる中でここまで言われちゃうのはツラい！経験値では言い返せないけど、毎日この子の様子を見てるのはママなのに…！この関係が変わることはないの!?＞＞【まんが】義妹の育児アドバイスがツラい(ウーマンエキサイト編集部)