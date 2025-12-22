【単行本告知25】 12月22日 公開

講談社は12月22日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の「単行本告知25」をヤンマガWebにて公開した。

「人妻の唇は缶チューハイの味がして」はもしも人妻の"あの人"と2人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら、という背徳に満ちたオムニバス作品。

本作の単行本25巻は12月19日発売予定。「49本目 郡山 結 その後」や、「50本目 双子姉妹妻の唇は…」などが収録される。今回公開されたのはその告知イラストとなる。

なお、ヤンマガWebでは現在、直前のエピソードなどが無料で公開されている。

【あらすじ】

もしも、人妻の"あの人"と、２人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら…… 電書累計500万DL超！デジ同人界の変態原作者"チンジャオ娘"が贈る、「人妻×ストロング系缶チューハイ」が織りなす、背徳のオムニバス！