大有機が後場上げ幅を拡大、半導体材料好調で２５年１１月期業績は計画上振れ

大阪有機化学工業<4187.T>が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、集計中の２５年１１月期連結業績について、売上高が従来予想の３４０億円から３６０億円（前の期比１０．１％増）へ、営業利益が５０億円から６１億円（同３２．４％増）へ、純利益が３５億円から６８億円（同６８．２％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが株価を押し上げている。



ＡｒＦレジスト向けを中心に半導体材料が好調に推移し、電子材料関連の販売が伸長したことが要因。また、経済産業省へ交付申請した「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」に関する補助金収入３１億４０００万円を特別利益として計上することも寄与する。なお、業績の上振れに伴い、期末配当予想を３４円から３９円へ引き上げており、年間配当は７４円（前の期実績６６円）となる。



同時に、酒田工場（山形県遊佐町）に約１００億円を投じて半導体関連材料の新工場を建設すると発表した。更なる生産能力の向上と高純度化技術の向上を図るのが狙いで、２６年に着工し、２８年の完成を予定している。



