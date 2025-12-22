ＷＡＳＨハウが４日続落、新規出店計画下回り２５年１２月期業績予想を下方修正 ＷＡＳＨハウが４日続落、新規出店計画下回り２５年１２月期業績予想を下方修正

ＷＡＳＨハウス<6537.T>が大幅安で４日続落している。前週末１９日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を３２億９２００万円から２５億３９００万円（前期比２１．９％増）へ、営業利益を１億８９００万円から２０００万円（同９．１％減）へ、純利益を９０００万円から２０００万円（同３５．５％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



晴れの日が多くランドリー運営に厳しい気象条件となったことから、既存店の売り上げ向上施策としてキャンペーンの強化やランドリー機器の増設、リニューアル工事などを優先せざるを得ず、人的資源を確保できなかったことから新規出店が計画を下回ったことが要因としている。また、コンテナ事業で期中のホテル販売が実現しなかったことも響くとしている。



同時に中国にセルフランドリー店舗の企画・開発・運営を行う子会社を設立すると発表。青島市にグループ初となる海外店舗を１２月末にオープンさせると発表した。なお、同件による２５年１２月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS