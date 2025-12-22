「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日正午現在で任天堂<7974.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



２２日の東証プライム市場で、任天堂が６日続落。１１月６日に１万４６３０円の高値をつけた後は下落基調となり、足もとでは１万円ラインを意識する水準に値を下げている。半導体メモリー価格の高騰で、ゲーム機「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ 2（ニンテンドースイッチ・ツー）」の採算が悪化することが警戒されており、アナリストからは目標株価を引き下げる動きも出ている。足もとで信用買い残が膨らみ、需給不安が強いことも嫌気されている様子だ。



出所：MINKABU PRESS