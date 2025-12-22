グランディーズ<3261.T>が後場に入り急落している。午前１１時３０分ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を４８億円から３４億円（前期比１９．５％減）へ、営業利益を２億５０００万円から１０００万円（同９７．９％減）へ、最終損益を１億８０００万円の黒字から３０００万円の赤字（前期２億５１００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。



物価高の影響などによる住宅購入意欲の低下により、建て売り住宅販売が想定通り進捗しなかったことに加えて、投資用不動産２棟（賃貸マンション、総額約１０億円）の契約が不調に終わったことなどが売上高・利益を押し下げる。また、株主優待費用が想定を大幅に上回り、販管費が増加したことも響く。



同時に株主優待の内容を一部変更すると発表した。現行制度では毎年６月末及び１２月末日時点で５００株以上を保有する株主を対象にデジタルギフト１万５０００円分（年３万円分）を贈呈していたが、２６年１２月からは毎年１２月末時点で５００株以上を保有する株主を対象にグループ宿泊施設の宿泊券３万円分を贈呈する。



