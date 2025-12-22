【食べる養生スープ】豚肉と組み合わせて疲労回復！「かぼちゃシチュー」
【食べる養生スープ】とりむね✕ごまが体を潤す。トロリおいしい「とりたま中華スープ」
なんとなく疲れやだるさが抜けない--そんなときは、普段口にしているものを見直してみませんか。
料理人・たかせさと美さんが提案するのは、一度にさまざまな栄養が摂れる滋養スープ。元気がほしいときはたんぱく質がしっかり摂れる肉や魚介のスープ、体を休めたい日は胃に負担をかけない軽めのスープなど、グルテンフリーと薬膳の知恵が詰まったレシピを教えてくれます。おかずを何品も作らなくても、ひと品で栄養たっぷり、しかもおいしい！ 身近な食材を煮るだけの手軽さも魅力です。
※本記事はたかせ さと美著の書籍『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』から一部抜粋・編集しました。
■かぼちゃシチュー
かぼちゃと豚肉の組み合わせは、消化機能を高めて血のめぐりをよくして疲労回復を助ける効果が期待できます。
白みそと豆乳のまったりした味わいで、ホッとできます。
材料（2人分）
かぼちゃ……250g
豚ひき肉……120g
しょうゆ……小さじ2 シナモンパウダー……5ふり
玉ねぎ……1/2個（100g）
しめじ……1/2パック（50g）
塩……2つまみ
水……200ml
白みそ……大さじ2
豆乳（成分無調整）……250ml
作り方
1 豚ひき肉はしょうゆ、シナモンパウダーをなじませる。
2 かぼちゃは4cm角に、玉ねぎは1cm角に切る。しめじは食べやすくほぐす。
3 鍋に1を入れて中火にかけ、焼き色をつける。玉ねぎ、塩を加え、玉ねぎが半透明になるまで炒める。
4 分量の水、かぼちゃ、しめじを加え、約10分煮る。白みそに豆乳約50mlを加えて溶きのばし、鍋に加えて約3分煮る。残りの豆乳を加えて温め、煮立つ直前で火を止める。
材料MEMO
白みそは米こうじをたっぷり使っているから、発酵期間や熟成期間が短くてもうまみはたっぷりで、みその中でも甘みが強めです。かぼちゃなどの甘みの強い食材と味の相性がよく、さつまいもやとうもろこしのみそ汁でも使ってみて。
著＝たかせ さと美、撮影＝広瀬貴子／『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』