Insta360Japan株式会社は12月22日（月）、同社製品で撮影したユーザーの作品を掲載する公式フォトブック企画を実施すると発表した。2026年1月5日（月）まで、作品の応募を受け付けている。

「Insta360製品の多様性と、“写真機”としての新たな魅力」を伝えることを目的とした企画。Insta360といえば360°カメラだけ、またアクションカメラは動画中心の機材であるという従来のイメージを超えていきたいという。

今年9月と11月に開催したユーザー参加型展示企画「みんなのInsta360展 1・2」で多くの反響を得たのが本企画の背景。数日間の展示にとどまらず、作品を形として残す新たな取り組みとしてフォトブックの制作を決定した。

フォトブックは全国の家電量販店やイベント会場で展示する予定。

作品の応募はInstagramから。同社公式アカウントをフォローして、指定のハッシュタグをつけて作品を投稿する。

応募締切

2026年1月5日（月）まで



応募条件

応募方法

特設ページ

使用機種、撮影ジャンルは不問 アスペクト比は不問 応募作品数は無制限InstagramでInsta360日本公式アカウントをフォロー 「#insta360フォトブック」「@insta360_jp」をつけて投稿

https://www.insta360.com/blog-jp/official-photo-book