旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■白菜とあさりの豆乳鍋
■豆乳にあさりのだしがたっぷり
◆材料（2人分）
白菜 1/8株
水菜 1株
豚ロースしゃぶしゃぶ用肉 100g
だし汁 2カップ
あさり（砂抜き） 200g
豆乳 2カップ
塩 小さじ1/2
しょうゆ 少々
◆作り方
1 白菜は葉と軸に切り分け、軸は長さを半分に切り、縦1cm幅に切る。葉も縦1cm幅に切る。水菜は5cm長さに、豚肉は2cm幅に切る。
2 土鍋にだし汁と白菜の軸を入れて中火にかけ、白菜の軸が透き通ったら葉も加え、くたくたになるまで煮る。（画像a）
【POINT】
白菜はくたくたになるまでだし汁で煮るのがポイント
3 あさりを加えて煮て、口があいたらアクを除き、豆乳を加えて弱めの中火にする。ふつふつしてきたら弱火にして豚肉と水菜を加え、塩、しょうゆで調味する。
［1人分157kcal 塩分1人分1.4g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』