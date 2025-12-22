「白菜とあさりの豆乳鍋」


【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」

旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

あさりのだしが染みわたる


■白菜とあさりの豆乳鍋

■豆乳にあさりのだしがたっぷり

◆材料（2人分）

白菜　1/8株

水菜　1株

豚ロースしゃぶしゃぶ用肉　100g

だし汁　2カップ

あさり（砂抜き）　200g

豆乳　2カップ

塩　小さじ1/2

しょうゆ　少々

◆作り方

1　白菜は葉と軸に切り分け、軸は長さを半分に切り、縦1cm幅に切る。葉も縦1cm幅に切る。水菜は5cm長さに、豚肉は2cm幅に切る。

2　土鍋にだし汁と白菜の軸を入れて中火にかけ、白菜の軸が透き通ったら葉も加え、くたくたになるまで煮る。（画像a）

白菜はくたくたになるまでだし汁で煮るのがポイント


【POINT】

白菜はくたくたになるまでだし汁で煮るのがポイント

3　あさりを加えて煮て、口があいたらアクを除き、豆乳を加えて弱めの中火にする。ふつふつしてきたら弱火にして豚肉と水菜を加え、塩、しょうゆで調味する。

［1人分157kcal　塩分1人分1.4g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』