豚肉は余熱で蒸らす＆たれに漬けてしっとり「豚肉のみそ漬けシャキシャキ野菜添え」
お客さまへのおもてなし料理、となると頼りたくなるのが「デパ地下おかず」ですよね。でも、何品も購入するとお財布がイタイ。そんなとき、簡単に作れて豪華に見える肉料理レシピを知っておくと重宝します。前日に仕込んでおけば、当日はつけ合わせなどを仕上げるだけなので、準備があわただしいお正月のおせちなどにもぴったり。より華やかさが増す「簡単映え見せテク」も参考にしてくださいね。
紅白のつけ合わせがお祝い気分をアップ！
【材料・2人分】＊1人分247kcal／塩分2.6g
■A
└豚ヒレかたまり肉 ・・・1本（約300g）
└長ねぎの青い部分 ・・・1本分
└しょうがの薄切り ・・・1かけ分
└酒 ・・・1/4カップ
・にんじん ・・・1/4本
・長ねぎ・・・ 10cm
・青じそ・・・ 適量
■みそだれ＜混ぜる＞
└みそ ・・・大さじ3
└砂糖 ・・・大さじ2
・粉ざんしょう・・・ 少々
塩
【作り方】
1．口径約18cmの鍋に湯1Lを沸かしてAを入れ（肉の表面が出る場合は、かぶるまで熱湯を足す）、弱めの中火で約20分ゆでる。火を止めて、粗熱がとれるまでそのままおく。
2．ラップを大きく切ってみそだれの1/2量をぬり広げ、豚肉を水けを拭いてのせる。残りのみそだれを豚肉にぬり、ラップでぴっちり包んで冷蔵室に3時間〜一晩おく。
3．にんじんはせん切りにしてボウルに入れ、塩少々をからめて約10分おき、水けを絞る。ねぎは縦に切り目を入れ、芯を除いてせん切りにし、水にさっとさらして水けをきる。しそは縦横半分に切る。
4．豚肉についたみそだれをざっと取り除き、みそだれは粉ざんしょうを加えて混ぜる。豚肉は薄切りにしてしそとともに器に盛り、にんじん、ねぎと、みそだれ適量を添える。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
豚肉は少しずつ重ね、青じそをはさみながら円状に盛ると華やかに。
＊ ＊ ＊
豚肉をゆでてたれに漬け込むだけなので、調理手順は意外に簡単。そのたれをピリ辛に味変させ、豚肉につけて食べるので、ムダもありません。カラフルなつけ合わせをたっぷり添えて、食卓を華やかに演出しましょう！
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々