神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール（兵庫県神戸市）は2026年1月13日〜2月27日の期間、平日15時以降の入館でこどもチケット（1歳〜小学生）が通常価格2000円のところ、半額の1000円になる「3時からチケット」を販売する。



●事前に公式ホームページで購入、入館7日前の午前10時から販売開始



「3時からチケット」は、事前に同施設の公式サイトでの購入が必要で、入館7日前の10時から購入できる。



15時以降でも、アンパンマンたちが登場するステージやキャラクターグリーティングが開催されており、自分だけのお面が作れるアンパンマンのお面工作や、ばいきんまんが作ったバイキンメカで体を使って思い切り遊べる「バイキンひみつ基地」、みんなを乗せて走る「レールトレインSLマン」なども愉しめる。