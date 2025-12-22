Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¶äºÂ¤ß¤æ¤ÄÌ¤ê¤Ë¹ßÎ×¡ª¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤é¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¶âÈ±¡ß¹õ¥á¥Ã¥·¥å»Ñ¤â¸ø³«
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶äºÂ¤ÎÏ©¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶äºÂ¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¿¶âÈ±¡ß¹õ¥á¥Ã¥·¥å¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹
¢£¥Ë¥³¥é¡¦¥¸¥§¥¹¥¥¨ー¥ë¤ÈÆ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¦Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹
Stray Kids¤Ï¡¢12·î13¡¦14Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡Ù¤Ë½Ð±é¡£15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØCDTV¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥Ö¥½¥ó¥°Fes.¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÃæ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏLOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥¸¥§¥¹¥¥¨ー¥ë¤È¶äºÂ¤Ç¹çÎ®¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Àー¥¯¥°¥ìー¤Î¥Óー¥Ëー¤òÈï¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤ß¤æ¤ÄÌ¤ê¤ÇÆó¥³¥é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ýー¥º¤ò¤È¤êµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆó¥³¥é¤ÏÆ¬¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÇØÃæ¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â»Ç¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥è¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢¥É¥ê¥åー¡¦¥¯ー¥¼¤È¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¡Ê5¡¢6ËçÌÜ¡Ë¡¢¼Ö¤ÎÁë¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ë¥É¥ê¥åー¤ò¸«Á÷¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¤â¸ø³«¡£³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
SNS¤Ë¤Ï¡¢¡ÖVUITTON¥Áー¥àinÆüËÜ¡×¡Ö¥Ô¥ê¤Á¤ã¤óÉáÄÌ¤Ë¶äºÂ¤Ë¹ßÎ×¡©¡×¡Ö¥Ô¥ê¤¬¥Ë¥³¥é¥Ò¥ç¥ó¤È¶äºÂ¤Ë¡ª¡©¡×¡Ö¥Ô¥ê¤¬LV¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¶äºÂ¤Ë¤¤¤¿»ö¼Â¡Ä¡×¡Ö¥Ô¥ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Î¶äºÂ¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤¶¤¯¤í¤«¤Êー¡×¡Ö¥Ë¥³¥é¥Ò¥ç¥ó¤È¶ä¥Ö¥é¤¹¤ë¥Ô¥ê¤Á¤ã¤óÆ¬¥³¥Ä¥ó¤·¤ÆÃçÎÉ¤·¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¶âÈ±¡õ¹õ¥á¥Ã¥·¥å¤ÇÅÐ¾ì
¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÀèÆüÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Spotify¤ÈNAVER¤Î¥Ñー¥Æ¥£¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¹ðÃÎÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£¹õ¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤¿¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¹õ¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£