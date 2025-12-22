永瀬廉（King ＆ Prince）×吉川愛W主演映画『鬼の花嫁』インタビュー＆メイキングを収めた特別映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』（2026年3月27日公開）より、メイキング＆インタビューを収めた特別映像が初解禁となった。

■「直球のラブストーリーは初めて」（永瀬廉）

インタビューは撮影の真っ只中に敢行。優れた容姿と能力で人々を魅了する、あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜役の永瀬は、「直球のラブストーリーは初めてで、あやかしと人間が共存する世界というファンタジーの要素も入った世界観で、すごく楽しみでした」と、自身も撮影前から本作の世界観に魅了されたことを明かしている。

あやかしにとって唯一無二の存在である花嫁として玲夜に見初められる東雲柚子役の吉川は、「あやかしに嫁ぐ不思議な世界ですが、すごく綺麗な映像が撮れるんじゃないかなと思いました」と、本作ならではの妖しく幻想的な映像美を絶賛し、永瀬も納得の様子。

そしてメイキング映像では、玲夜が暮らす鬼龍院家の屋敷を中心とした、重厚な撮影空間が初めて明らかに。和装姿の永瀬と吉川が大勢の使用人たちを前に並ぶ場面や、美しく儚げな眼差しで玲夜が柚子へ優しく語りかけるシーン、美術・照明・撮影の細部まで徹底してこだわって作り込まれた、他に類を見ない“あやかしと人間が共存する不思議な世界のラブストーリー”へと一気に惹き込まれるカットが満載。

さらに、池田千尋監督と主演ふたりが言葉を交わし、役へ没入していく姿も。永瀬と吉川のひたむきさに支えられていると語る池田監督の言葉のとおり、真っ直ぐに役と向き合うふたりをはじめ、キャスト・スタッフの熱量が結集して作り上げられる本作の世界観がどう大スクリーンに映し出されるのか、期待は高まるばかりだ。

併せて、まるで原作の世界が現実世界に舞い降りたかのような、鮮やかな場面写真も初解禁。玲夜と柚子が鬼のアイコンでもある黒の衣裳に身を包み、幻想的な紅葉のなかで愛おしそうに見つめ合う場面写真や、鬼龍院家の重厚な屋敷、あやかしに選ばれた花嫁のみに渡される白い彼岸花、そして実在感ただよう「あやかし特区」「狐谷」の標識。運命的な出会いを果たした、最も強く美しい“鬼” 玲夜と、孤独を抱える柚子。本作を象徴する「想うはあなたひとり」という花言葉を秘める白い彼岸花のように、ふたりは愛を貫くことができるのか―― 。

鬼以外のあやかしの存在もほのめかされ、今後待ち構える追加キャスト解禁にも注目だ。

■映画情報

『鬼の花嫁』

[2026年]

3月27日（金）公開

原作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

※コミカライズ：作画・富樫じゅん／原作・クレハ（スターツ出版『noicomi』）

出演：永瀬廉 吉川愛

監督：池田千尋

脚本：濱田真和

配給：松竹

(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

