日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSが更新され、妻夫木聡と目黒蓮（Snow Man）の2ショットが公開された。思わず目を引く独特なポーズと洗練されたスーツ姿に、ファンの注目が集まっている。

■仲の良さがにじむ目黒蓮＆妻夫木聡のオフショット

「それは一体何ポーズ…？」というコメントとともに投稿された写真には、和の趣を感じさせる室内を背景に並ぶふたりの姿が収められている。

左に立つ目黒は、メガネをかけ、オリーブグリーンのスーツにパープルのネクタイを合わせた知的な装い。片手をポケットに入れつつ、もう一方の手を上に向けたポーズをきめており、顎を少し上げて遠くを見つめる視線も相まって、どこか芝居がかった表情が印象的だ。

一方、右の妻夫木はチャコールグレーのスーツをまとい、目黒の肩に手を添えながらカメラにキメ顔。クールな佇まいで、全体を引き締める存在感を放っている。

絶妙なバランスを見せる“謎ポーズ”のオフショットに、SNSでは「最高すぎる」「本当に仲良し」「ぶきめめかわいい」「アクスタ欲しい」「謎なのにカッコイイ」「ふざけ方も好き」「お茶目なふたり」「愛おしい」といった声が続々と寄せられている。

