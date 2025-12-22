Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。TVアニメ『ハイスクール！奇面組』の先行上映会に登壇したことを報告し、公開されたオフショットが注目を集めている。

【画像】個性的な衣装を着こなす佐久間大介（全10枚）／佐久間大介＆共演声優陣の和やかショット（全5枚）

■個性全開！佐久間大介の衣装が話題に

投稿された写真では、ピンクヘアの佐久間が、ボルドー系のジャケットに豹柄の開襟シャツ、ワイドなホワイトパンツを合わせた個性的なコーディネートを披露。胸元にはアクセサリーを効かせ、足元まで抜かりのない着こなしで、佐久間ならではの表現力の高さを感じさせる仕上がりだ。

室内で撮影されたカットでは、袖をラフにまくり、姿勢良く立つ全身ショットや、視線を外したクールな表情も印象的。さらに夜景を背景にした写真では、ライトアップされた景色と相まって、どこかドラマチックな雰囲気を漂わせている。

また、原作者の新沢基栄が描いたイラストとサインを手にした嬉しそうな表情や、共演者との集合写真も公開され、イベントの充実ぶりがうかがえる内容となっている。

SNSでは「ビジュ大優勝」「美しい」「色気すごい」「ジャケット似合いすぎてぶっ刺さり」「その色のジャケットを着こなせるのはさっくんだけ」「髪長いのイケメンすぎてやばい」「メロい」「スタイルがバグってる」といった声が相次いでおり、そのファッションセンスと存在感に改めて称賛が集まっている。

■佐久間大介＆関智一・武内駿輔・松岡禎丞・小林千晃・戸谷菊之介の和やかショット