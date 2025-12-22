13時の日経平均は959円高の5万466円、アドテストが248.69円押し上げ 13時の日経平均は959円高の5万466円、アドテストが248.69円押し上げ

22日13時現在の日経平均株価は前週末比959.45円（1.94％）高の5万466.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は832、値下がりは719、変わらずは48。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を248.69円押し上げている。次いで東エレク <8035>が210.58円、ＳＢＧ <9984>が152.42円、ファストリ <9983>が96.27円、ファナック <6954>が53.31円と続く。



マイナス寄与度は13.5円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、任天堂 <7974>が10.36円、ニトリＨＤ <9843>が9.57円、イオン <8267>が9.28円、ＫＤＤＩ <9433>が9.02円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、石油・石炭、鉱業と続く。値下がり上位には陸運、空運、食料が並んでいる。



※13時0分3秒時点



株探ニュース

