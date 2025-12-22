高嶋ちさ子「またやるで」、父＆姉らとの恒例“家族旅”にファン歓喜「みっちゃん、大好き」「高嶋ファミリー最高で〜す」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。「またやるで」とつづり、父・弘之さん、ダウン症の姉・“みっちゃん”、兄・太郎さんらと家族でテレビ出演したことを報告し、トレーラー映像をシェアした。
【動画】「みっちゃん、大好き」「高嶋ファミリー最高で〜す」恒例“家族旅”の予告映像を公開した高嶋ちさ子
高嶋が出演するのは、24日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話 高嶋家の家族旅2時間半SP！』（後7:00〜後9:30）。
密着7年になる一家の2025年にフォーカスした内容で、恒例となった「家族旅」では、“新社長”に就任した太郎さんの会社訪問へ。番組公式では「大企業の社内で、高嶋ファミリー恒例の!?家族ゲンカが勃発！」と“いつもながらの”にぎやかな撮影になったことを明かしている。
コメント欄には「待ってました」「やった！また楽しい番組が観れるんですね」「高嶋家、本当に好きで楽しみです！お父様のトークも大好き」「みっちゃん、大好き」「高嶋ファミリー最高で〜す」「いい家族だわ」「大好き家族」「ご家族全員がいい味出してて本当オモロデス」などと、放送を待ち遠しにするファンの声が数多く寄せられている。
【動画】「みっちゃん、大好き」「高嶋ファミリー最高で〜す」恒例“家族旅”の予告映像を公開した高嶋ちさ子
高嶋が出演するのは、24日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話 高嶋家の家族旅2時間半SP！』（後7:00〜後9:30）。
密着7年になる一家の2025年にフォーカスした内容で、恒例となった「家族旅」では、“新社長”に就任した太郎さんの会社訪問へ。番組公式では「大企業の社内で、高嶋ファミリー恒例の!?家族ゲンカが勃発！」と“いつもながらの”にぎやかな撮影になったことを明かしている。
コメント欄には「待ってました」「やった！また楽しい番組が観れるんですね」「高嶋家、本当に好きで楽しみです！お父様のトークも大好き」「みっちゃん、大好き」「高嶋ファミリー最高で〜す」「いい家族だわ」「大好き家族」「ご家族全員がいい味出してて本当オモロデス」などと、放送を待ち遠しにするファンの声が数多く寄せられている。