世界クラブ選手権ベストスコアラー3位に大阪Ｂのミゲル・ロペスがランクイン！
22日（月）に男子世界クラブ選手権の全日程が終了した。
12月16日（火）から22日（日）にかけてブラジルのベレンで開催された2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場。日本からは、大阪ブルテオンが出場し日本勢で初となる決勝進出を果たし、日本代表キャプテンの石川祐希が所属するペルージャと対戦。フルセットの激闘の末、ペルージャが2大会ぶり3度目の優勝を飾った。
世界クラブ選手権のベストスコアラーランキングでは、大阪Ｂのミゲル・ロペスが65点で3位、西田有志が52点で8位、富田将馬は41点で12位となった。
なお、1位はペルージャのワシム・ベンタラとザビエルチェのアーロン・ラッセルが共に71得点、ペルージャのミドルブロッカー、アグスティン・ロセルが53点で7位、ザビエルチェのマテウシュ・ビエニエクが46点で9位とMB陣の得点も光る結果となった。
■男子世界クラブ選手権ベストスコアラーランキングTOP10
1位：ワシム・ベンタラ（ペルージャ）／71点
1位：アーロン・ラッセル（ザビエルチェ）／71点
2位：アドリアーノ・フェルナンデス（レナタ）／68点
3位：ミゲル・ロペス（大阪Ｂ）／65点
4位：バルトシュ・クフォレク（ザビエルチェ）／61点
5位：カミル・セメニウク（ペルージャ）／58点
6位：ニュートン・フェルナンデス・フィリョ（レナタ）／56点
7位：アグスティン・ロセル（ペルージャ）／53点
8位：西田有志（大阪Ｂ）／52点
9位：マテウシュ・ビエニエク（ザビエルチェ）／46点
10位：バルトウォミェイ・ボウォンジ（ザビエルチェ）／45点