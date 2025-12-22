22日（月）に男子世界クラブ選手権の全日程が終了した。

12月16日（火）から22日（日）にかけてブラジルのベレンで開催された2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場。日本からは、大阪ブルテオンが出場し日本勢で初となる決勝進出を果たし、日本代表キャプテンの石川祐希が所属するペルージャと対戦。フルセットの激闘の末、ペルージャが2大会ぶり3度目の優勝を飾った。

世界クラブ選手権のベストスコアラーランキングでは、大阪Ｂのミゲル・ロペスが65点で3位、西田有志が52点で8位、富田将馬は41点で12位となった。

なお、1位はペルージャのワシム・ベンタラとザビエルチェのアーロン・ラッセルが共に71得点、ペルージャのミドルブロッカー、アグスティン・ロセルが53点で7位、ザビエルチェのマテウシュ・ビエニエクが46点で9位とMB陣の得点も光る結果となった。

■男子世界クラブ選手権ベストスコアラーランキングTOP10

1位：ワシム・ベンタラ（ペルージャ）／71点

1位：アーロン・ラッセル（ザビエルチェ）／71点

2位：アドリアーノ・フェルナンデス（レナタ）／68点

3位：ミゲル・ロペス（大阪Ｂ）／65点

4位：バルトシュ・クフォレク（ザビエルチェ）／61点

5位：カミル・セメニウク（ペルージャ）／58点

6位：ニュートン・フェルナンデス・フィリョ（レナタ）／56点

7位：アグスティン・ロセル（ペルージャ）／53点

8位：西田有志（大阪Ｂ）／52点

9位：マテウシュ・ビエニエク（ザビエルチェ）／46点

10位：バルトウォミェイ・ボウォンジ（ザビエルチェ）／45点

