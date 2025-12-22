『ポケモン』センス抜群！アウトドア商品発表 「LOGOS」チェア、クーラーバッグなど全19アイテム
アウトドアブランドの「LOGOS」は、2026年3月19日に発売を予定している『ポケモン』デザインアイテムの先行予約販売を本日22日よりスタートさせた。
【写真】センス抜群！チェアやクーラーバッグ…『ポケモン』アウトドア商品
2026年に、ポケモンはシリーズ第1作ゲームソフト『ポケットモンスター赤・緑』の発売から30周年を迎える。アニバーサリーイヤーを記念して、ポケモンデザインのロゴスアイテムの発売が決定した。
ピカチュウをワンポイントにあしらったサンシェードや、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをデザインしたチェア、クーラーバッグ、Tシャツなど、全19アイテムの豊富なラインアップを展開していく。
■主な販売アイテム
【ポケモン ポップフルシェード ￥9,900】
【ポケモン 7075キュービックチェア ￥3,500】
【ポケモン 氷点下パック抗菌・デザインクーラー トート ￥2,500】
【ポケモン 氷点下パック抗菌・デザインクーラーM ￥4,900】
【ポケモン ワイドロールペーパーホルダー ￥990】
【ポケモン トートイン防水シート・ファミリー ￥5,500】
【ポケモン スタックカラーテーブル ￥3,500】
【ポケモン ネストステンマグ 4 ￥4,900】
【ポケモン スタンダードデイバッグ ￥11,700】
【ポケモン スタンダードボディバッグ ￥7,900】
【ポケモン Tシャツ ￥5,700】
【ポケモン KIDS Tシャツ ￥4,700】
【ポケモン ポケットハット ￥6,400】
【ポケモン KIDS ポケットハット ￥5,900】
