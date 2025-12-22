『ポケモン』×『LOGOS』アウトドア商品発売へ

　アウトドアブランドの「LOGOS」は、2026年3月19日に発売を予定している『ポケモン』デザインアイテムの先行予約販売を本日22日よりスタートさせた。

　2026年に、ポケモンはシリーズ第1作ゲームソフト『ポケットモンスター赤・緑』の発売から30周年を迎える。アニバーサリーイヤーを記念して、ポケモンデザインのロゴスアイテムの発売が決定した。

　ピカチュウをワンポイントにあしらったサンシェードや、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをデザインしたチェア、クーラーバッグ、Tシャツなど、全19アイテムの豊富なラインアップを展開していく。

■主な販売アイテム
【ポケモン ポップフルシェード　￥9,900】
【ポケモン 7075キュービックチェア　￥3,500】
【ポケモン 氷点下パック抗菌・デザインクーラー トート　￥2,500】
【ポケモン 氷点下パック抗菌・デザインクーラーM　￥4,900】
【ポケモン ワイドロールペーパーホルダー　￥990】
【ポケモン トートイン防水シート・ファミリー　￥5,500】
【ポケモン スタックカラーテーブル　￥3,500】
【ポケモン ネストステンマグ 4　￥4,900】
【ポケモン スタンダードデイバッグ　￥11,700】
【ポケモン スタンダードボディバッグ　￥7,900】
【ポケモン Tシャツ　￥5,700】
【ポケモン KIDS Tシャツ　￥4,700】
【ポケモン ポケットハット　￥6,400】
【ポケモン KIDS ポケットハット　￥5,900】