上原浩治「嫌そうな顔すんなよ〜」 “同期入団レジェンド”との2ショットが話題「ぱっと見さま〜ず」「このコンビは最強」
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治氏（50）が21日、自身のXを更新。「おい〜、嫌そうな顔すんなよ〜」と、不機嫌そうに写る“同期入団の スター”との2ショットを公開した。
【写真】「レッドソックスのレジェンドコンビ」上原浩治との2ショットに不満げな松坂大輔
上原は「おい〜、嫌そうな顔すんなよ〜 同期入団…松坂大輔」とコメントし、元プロ野球・メジャーリーガーの松坂大輔氏（45）との2ショットを2枚アップ。1枚目は、ゴルフクラブを持ちながら満面の笑みを見せる松坂が写っている。
しかし2枚目では、上原に肩を組まれてどこか不満げな表情。笑顔の上原とは違い、不機嫌そうに見えた。この姿に上原はインスタグラムでも「嫌な顔しとんなぁ〜」とコメントし、仲のいい関係性をのぞかせた。
豪華レジェンドの2ショットに、コメント欄には「ぱっと見さま〜ず」「えっ、お二人とも時止まってるくらい若々しい」「このコンビは最強ですね」「同期入団 同期新人王のお二人」「レッドソックスのレジェンドコンビ」「松坂にも白髪が生えてくる時代」などの反響が寄せられている。
【写真】「レッドソックスのレジェンドコンビ」上原浩治との2ショットに不満げな松坂大輔
上原は「おい〜、嫌そうな顔すんなよ〜 同期入団…松坂大輔」とコメントし、元プロ野球・メジャーリーガーの松坂大輔氏（45）との2ショットを2枚アップ。1枚目は、ゴルフクラブを持ちながら満面の笑みを見せる松坂が写っている。
豪華レジェンドの2ショットに、コメント欄には「ぱっと見さま〜ず」「えっ、お二人とも時止まってるくらい若々しい」「このコンビは最強ですね」「同期入団 同期新人王のお二人」「レッドソックスのレジェンドコンビ」「松坂にも白髪が生えてくる時代」などの反響が寄せられている。