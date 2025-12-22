こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。

現在、3台同時充電対応のQi2マグネット式ワイヤレス充電ステーション「Anker MagGo Wireless Charging Station （3-in-1 Pad）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 MagSafe対応 iPhone 16 /15 / 14 / 13 ブラック 7,590円 （37％オフ） Amazonで見る PR PR

3台まとめて充電できるQi2マグネット式ワイヤレス充電ステーションが37％オフ

「Anker MagGo Wireless Charging Station （3-in-1 Pad）」は、Qi2対応のiPhone・ワイヤレスイヤホン・Apple Watchの3台を同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電対応のパッド型ワイヤレス充電ステーションです。今なら37％オフの7,590円とお得な価格で販売中。

従来のAnker MagGoシリーズの2倍となる最大15Wの高速充電を実現。Anker独自技術の「Wireless PowerIQ」を搭載し、熱を逃がしつつ素早く充電を完了させることができます。

デバイスを置くだけで充電が完了するため、充電ケーブルの煩雑さが一気に解消されます。

コードが消えてベッドサイドやデスク周りもスッキリするので、ケーブル類の整理が苦手な人にも最適です。

Apple Watchに急速充電＆角度調整で使い勝手◎

Apple Watch Series 9を30分で約50%まで充電可能できるので、外出前の短時間で急速充電ができます。

スマホとApple Watch充電用のパッドは角度調整ができ、充電しながら画面を見たり、ビデオ通話したりするのにも便利です。

充電パッド部分は折りたたみが可能で、スタンドとしてもパッドとしても利用でき持ち運びにも最適ですよ。

充電器とケーブルが梱包されているため、別途電源や配線を用意せずすぐに使えるのも嬉しいポイント。ケーブルレスでスマートに充電したい人は要チェック。

なお、上記の表示価格は2025年12月22日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」