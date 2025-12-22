Photo: oh!ga

いつの間にか増えている水筒。登山用、通勤用、ジム用などいろいろ分けて買い揃えていたんですが、結局どのシチュエーションでも一番使っているのがrevomax（レボマックス）のステンレスボトル。

保冷保温性能よりも、どちらかというと日々の使いやすさで使い続けています。

3点プッシュの独自キャップが気持ちいい

Photo: oh!ga

スリムタイプを愛用していますが、ペットボトルより少し細めでバッグや車のホルダーに収まりやすいサイズ感なのと、独自キャップの開け閉めが気持ちよくて、他のボトルを使っても戻ってきちゃいますね。

Photo: oh!ga

3点同時プッシュでポンッと開くのが気持ちよく、閉める際はレバーを引くだけでカチッと閉まります。今までスクリュー式だとねじ込むのが手間、ワンタッチ式でもボタンが引っかかったりして気持ちよく開けられないことがあったんですが、今のところ毎日使って毎日気持ちよい。ハズレの日はないですね。

大きくて滑らかな飲み口も気持ちいい

Photo: oh!ga

熱湯も炭酸もアルコールもなんでもOKなので、気を遣う必要もないのと、氷もストレスなく入れられる大きめで滑らかな飲み口も良いです。口当たりが良いですし洗いやすいんですよね。

毎日雪山や砂漠で使うわけでもないので、性能も大事ですが、使っていて小さな違和感が少ないのが長く使えている要因だと思います。

あ、ちなみに保冷保温も全然悪くないです。保温の場合10時間ほど置いても熱々のまま。実は何も取りこぼしていないんです。

Source: revomax