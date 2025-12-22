¡ÚÂçÁêËÐ¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÇòË²°ÊÍè¤Î¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤Ø°ÕÍß¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¿·ÈÖÉÕ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿£²£²Æü¡¢¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¾å¡Ê²£¹Ë¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ï£±£²¾¡£³ÇÔ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢¾ì½ê¸å¤ËÂç´Ø¤Ø¾º¿Ê¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅß½ä¶È¤ÇàÂç´Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö½ä¶È¤Ë½Ð¤Æ¿·Âç´Ø¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡ØÂç´Ø¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Ê¡Ù¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬Â¿¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡½é¾ì½ê¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀè¾ì½ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤¹¡£Í¥¾¡¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢£²£°£°£¶Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè£±£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¿·¤¿¤Ê£±Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£º£Ç¯¤Î²÷¿Ê·â¤ò¾å²ó¤ë³èÌö¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¹Ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£