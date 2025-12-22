庄司智春、5歳次女との“デート”ショット公開「小さいミキティ」「仲良しなの伝わる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が12月21日、自身のInstagramを更新。5歳次女との「デート」の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳芸人「小さいミキティ」5歳次女とのデートショット
庄司は「次女と麻布台ヒルズデート」とつづり、2人でチームラボを訪れた際の2ショットなどを投稿。「あれ？って私が言うと『ビジュいいじゃん！』って踊ってくれてました」と次女がノリノリでポーズを決めている写真の他に、チームラボのひまわりの花をバックに次女と、次女を優しく見つめる庄司の2ショットも公開されている。
この投稿には「親子でラブラブ」「幸せの詰め合わせ」「顔隠してても小さいミキティ」「仲良しなの伝わる」「次女ちゃん楽しそう」「お父さんのこと大好きなんだね」「親子相思相愛」などの反響が寄せられている。
庄司は、2009年にタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
