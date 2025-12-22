IVEユジン、イメチェン前髪＆美脚際立つミニ丈コーデ披露「美しさレベチ」「視線奪われる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/22】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が12月21日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした前髪やミニ丈のコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】K-POP人気メンバー「美しさレベチ」イメチェンヘア＆美脚コーデ
ユジンは「new（ヘアカットの絵文字） unlocked」とつづり、シースルーバングの前髪にイメージチェンジしたソロショットを複数枚投稿。美しい肩のラインがのぞくネクタイが印象的なミニ丈の服装で、スラリと美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「美しさレベチ」「視線奪われる」「クールビューティー」「前髪可愛い」「憧れのスタイル」「オーラ凄い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
