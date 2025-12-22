小嶋陽菜、美脚際立つミニワンピのパリ街角ショット公開「スタイル最強」「どんどん綺麗になる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つニットのミニワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳元AKB神7「脚のラインが美しい」ミニワンピ姿
小嶋は「クリスマス前のこの時期が大好き」とコメントし、フランス・パリのカフェ「CLOWN BAR」でのショットを投稿。テラス席に腰掛けた姿などを投稿しており、アーガイル模様の入ったグレーのニットミニワンピースからは、黒いストッキングの美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル最強」「お洒落すぎる」「脚のラインが美しい」「ミニワンピ可愛い」「どんどん綺麗になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳元AKB神7「脚のラインが美しい」ミニワンピ姿
◆小嶋陽菜、美脚際立つニットミニワンピ姿
小嶋は「クリスマス前のこの時期が大好き」とコメントし、フランス・パリのカフェ「CLOWN BAR」でのショットを投稿。テラス席に腰掛けた姿などを投稿しており、アーガイル模様の入ったグレーのニットミニワンピースからは、黒いストッキングの美しい脚のラインが際立っている。
◆小嶋陽菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル最強」「お洒落すぎる」「脚のラインが美しい」「ミニワンピ可愛い」「どんどん綺麗になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】