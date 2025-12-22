「着る服に悩む」40・50代へ！【無印良品】シンプルだけどこなれる！「大人コーデ」

40・50代のワードローブで頼れるのは、幅広いシーンに馴染むシンプルな服。ひとくちにシンプルといっても、着こなし次第で“こなれ感”はぐっと高まります。そこでお手本にしたいのが【無印良品】のスタッフコーデ。ベーシックなのに垢抜けて見える配色やシルエットの組み合わせは、大人世代でも真似しやすく、着る服に悩む人のヒントになってくれるはずです。

淡めトーン × ゆるめフォルムでこなれ見え

優しい白色トップスに、ストンと落ちるゆるめボトムを合わせた大人の余裕漂う淡色スタイル。ダークな色味を選ぶと地味に寄りすぎてしまうところを、明るいトーンにすることで柔らかく軽やかな印象に仕上げています。ややゆるめサイズのアイテム同士を組み合わせることで、気になる部分をナチュラルにカバーしながらこなれた雰囲気に。ウールコートでちょっぴりモードに、中綿アウターでスポーティーに仕上げても可愛い、大人に似合う冬のカジュアルコーデです。

ラフなフーディーをロングスカートで上品に着こなす

カジュアルなフーディーも、ロングスカートを合わせるだけで一気に女性らしいムードにシフト。歩くたびに揺れるスカートの質感が、品の良さを感じさせてくれるスタイリングです。足元は黒ブーツで引き締めると、シャープな印象に。ラフさときれいめのバランスが絶妙で、無理なく“今っぽい大人カジュアル”が完成します。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

