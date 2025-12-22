永遠の定番【チェック柄マフラー】なくして冬は始まらない！

マフラーといえば、チェック柄を思い浮かべる人も多いのでは？ 防寒だけでなく、色が沈みがちな冬コーデのアクセントになり、シンプルなコーディネートも華やかに演出するファッションアイテムとしても心強い味方です。人気ショップで見つけた、気になるチェック柄マフラー & ストールをピックアップ。

【ファーストハンド】ウール100％のぬくもり。差し色で楽しむ冬のマフラー

ふっくらと暖かなウール100％素材の、【ガニー】のロゴパッチ付きマフラー。ワンポイントのロゴが特徴でシンプルなスタイリングのアクセント役に。

「Double Face Wool Solid Scarf / A6942」各\31,900【ガニー】

【パリゴ】モヘアブレンドの素材に淡色チェック柄が柔らかな雰囲気

「モヘアチェックスカーフ」各\51,700【アクネストゥディオズ】

ソフトなモヘアブレンド素材を使用したマフラー。チェック柄にAcne Studiosの刺しゅうロゴ、両端にフリンジがポイント。

【ジャーナル スタンダード】今年もほしい！ 毎年人気のカシミヤストール

「Cashmere ストール」各\23,100

きれいな光沢感が上品な、上質なカシミヤ素材の軽くてふんわりとした大判のストール。首に巻いた時にボリュームが出て、スタイリングのアクセントに。色違いで揃える、毎年買い足していくファンの多い逸品です。

【シンゾーン】ブラックウォッチをキャッチーなカラーで表現

「Primary Black Watch」各\68,200【ジョシュアエリス】

英国テキスタイルの歴史のなかでも最古級のファクトリーが手掛けるブランド【ジョシュアエリス】。スコットランド生まれのブラックウォッチのストールが、キャッチーなカラーになって登場しました。

【レイ ビームス】暖かさを感じさせる配色が、冬コーデに映えること間違いなし！

「チェック マフラー」各\7,370

暖かみのある配色が魅力のチェック柄ストールは、冬のコーディネートに映えるカラーリングが魅力。大判サイズで首元に巻いたり、結んだり、垂らしたりと様々な巻き方のアレンジが楽しめます。ふっくらとした風合いが、首元を暖かに包み込みます。

【シップス】手洗いできるカシミヤ混ストールは、柔らかな色でチェック柄を描いて

「ウール カシミヤ ウォッシャブル ストール」各\12,100

カシミヤ混のウールなのに、自宅で手洗いができると毎年人気のストールが今年も登場。コーディネートのアクセントになるベージュ × ピンクやグレー × ブルーのチェック柄など、豊富なバリエーションが揃います。

一口にチェック柄と言っても様々なデザインがあります。ヘビロテしたくなるお気に入りを見つけてください。

※価格はすべて税込みです