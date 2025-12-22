お部屋探しのエイブルは、2026年1月4日（日）から2月28日(土)までの期間、エイブルオリジナル”ミッキー&フレンズ”デザインの「ミニトートバッグ」プレゼントキャンペーンを開催！

期間中、対象店舗でお部屋探しと、特設ページにある画像を見せた方に先着で、ここでしか手に入らない「ディズニーデザイン オリジナルミニトートバッグ」をプレゼント。

カラフルでポップなキャラクターデザインと、普段使いにぴったりなサイズ感が魅力の限定アイテムです。

エイブルオリジナル”ミッキー&フレンズ”デザイン ミニトートバッグプレゼントキャンペーン

キャンペーンでもらえるミニトートは、エイブルオリジナルのアイテム。

500mlのペットボトルや折り畳み傘もすっぽり入る使いやすい縦長フォルムに、ディズニーの人気キャラクターたちのアートが両面にプリントされた、ファンにはたまらないデザインです。

店舗でのお受け取り方法・キャンペーンに関する注意事項

本キャンペーンは、エイブル各店舗でのお部屋探しをされた方が対象です。

今回プレゼントする限定「ミニトートバッグ」は、各月先着1万名様（合計2万名様）にお渡しするもので、数量に達し次第配布終了となります。

実施店舗：全国のエイブル対象店舗

本キャンペーン対象店舗 https://www.able.co.jp/campaign/direct_d2026/shop/

条件：キャンペーン期間中の来店でお部屋探しをし、特設ページにある画像を提示した方

プレゼント内容：エイブルオリジナル”ミッキー&フレンズ”デザインのミニトートバッグ（全4種類 ※シークレットデザイン1種含む）

配布数：各店舗数量限定、無くなり次第終了

特設ページ：https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2026-spring-campaign/

STEP1

キャンペーン特設サイトをチェック。

特設ページ：https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2026-spring-campaign/

画像のダウンロードをお願いします。

※事前に特設ページよりダウンロードした画像をご準備いただくことを推奨いたします

STEP2

STEP1の画像をお部屋探しを行う店舗スタッフにご提示。

画像を提示した方にのみお渡しとなります。

STEP3

スタッフから「ミニトートバック」をプレゼント！

デザインはランダム配布。なくなり次第終了です。

キャンペーンに関する注意事項

・条件として、エイブルでのお部屋探しと特設ページの画像の提示が必須となります。

・「ミニトートバック」は無くなり次第配布終了となりますので、ご了承ください。

・「ミニトートバック」のお渡しはおひとり様ひとつのみ、ランダム配布となります。

・詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

・本商品を営利目的における無断販売・及び転売は固く禁じております。

ラインナップはシークレットを含む全4種類

ラインナップはシークレットを含む全4種類。

“ミッキー&プルート”、

“ミニー&デイジー”、

“ドナルド&グーフィー”、

そしてシークレットデザインの全4種類。

両面で異なるデザインになっているのがポイントです。

実用性も◎ 日常に寄り添うミニトート

素材は軽くて丈夫。

コンビニへのお買い物や、通勤・通学、サブバッグにもぴったり！

中にポーチやノートを入れるのに便利なサイズ感で、使いやすさも抜群です。

ブラックのハンドルが全体を引き締めてくれるので、大人も持ちやすいのも嬉しいポイント。

また、エイブルではお部屋をお得に借りられる各種割引サービスや、“ミッキーマウス”の笑顔をデザインした「ミッキーデザイン キー」も新規契約の方向けにご用意。

▼各種割引サービスの詳細はこちら

https://www.able.co.jp/campaign/waribikimatome/

▼ミッキーデザイン キーの詳細はこちら

https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/design-key/

新生活に向けてお部屋探しが増えるシーズン、この機会にぜひお近くのエイブルでお部屋探しを楽しんでくださいね！

いつでもミッキーの笑顔と一緒！エイブル「ミッキーデザイン キー」鍵交換サービス いつでもミッキーの笑顔と一緒！エイブル「ミッキーデザイン キー」鍵交換サービス 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみ！ エイブルオリジナル"ミッキー＆フレンズ"デザイン ミニトートバッグプレゼントキャンペーン appeared first on Dtimes.